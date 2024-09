Vor Schicksalsspiel: S04-Coach Geraerts über Manga-Telefonat

Die große Aussprache im schwelenden Konflikt zwischen Kaderplaner Ben Manga und Karel Geraerts wird es beim FC Schalke 04 vorerst nicht geben. Das bestätigte der Coach der Knappen auf der Pressekonferenz vor dem Zweitligaduell gegen Darmstadt 98 am Freitag (18:30 Uhr): „Ich habe nur ganz kurz mit Ben telefoniert. Das Inhaltliche bleibt aber intern. Eine große Aussprache wird es nicht geben. Für mich ist das in diesem Moment abgeschlossen.“ Ursprünglich war ein klärendes Acht-Augen-Gespräch zwischen Manga, Geraerts und dem S04-Sportidrektor Marc Wilmots sowie dem Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann angekündigt worden.

Stattdessen gelte der komplette Fokus des Trainers der kommenden Partie gegen die Lilien, die bereits von den Medien zum Schicksalsspiel ernannt wurde. „Ich bin positiv gestimmt, die Mannschaft hat gut trainiert und hart gearbeitet. Alle meine Energie habe ich in die Vorbereitung gesteckt. Ich weiß, dass man als Trainer an Punkten gemessen wird. Ich bin trotzdem nicht auf meine Situation fokussiert, sondern auf das Spiel“, so der Belgier. Das Wichtigste sei neben einer deutlich verbesserten Defensivleistung im Vergleich zum Spiel gegen den Karlsruher SC (0:2) vor allem Einigkeit in der Mannschaft: „Das ist unsere einzige Lösung. Wenn wir nicht zusammenstehen, haben wir ein Problem. In guten Zeiten wie auch jetzt in schweren Zeiten. Aber wir können reden so viel wir wollen, unsere klare Aufgabe ist: drei Punkte am Wochenende.“