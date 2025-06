Als Schlüsselspieler: Klopp-Klub will Millot

Dem VfB Stuttgart sind bei Enzo Millots Wunsch nach einer Luftveränderung die Hände gebunden. Per Ausstiegsklausel kann der 22-Jährige die Schwaben für 20 Millionen Euro – abhängig vom interessierten Verein, verlassen. Am liebsten würde der Franzose zu einem Topklub in seiner Heimat wechseln, im Idealfall Paris St. Germain. Statt zum frischgebackenen Champions-League-Sieger könnte es für Millot jedoch zum ambitionierten Nachbarn gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn wie ‚Sky‘ berichtet, hat das vom Red Bull-Konzern unterstützte Paris FC die Fühler nach dem VfB-Profi ausgestreckt. Der Hauptstadtklub hat gerade den Aufstieg in die Ligue 1 gemeistert und hegt aufgrund der reichen Geldgeber im Rücken große Ambitionen. Am Eiffelturm sieht man in Millot dem Bericht zufolge einen Schlüsselspieler für das Projekt. Noch befindet sich das Werben der Pariser im Frühstadium.

Ob Millot zugunsten des ambitionierten Aufsteigers auf den internationalen Wettbewerb verzichtet, bleibt abzuwarten. Schließlich wurden auch der FC Arsenal und Borussia Dortmund in den zurückliegenden Wochen als Interessenten genannt. Weitere Vereine dürften in Zukunft ebenfalls ihren Hut in den Ring werfen.