Guilavogui zurück nach Frankreich

Die Wege des VfL Wolfsburg und Josuha Guilavogui trennen sich, der 31-Jährige schließt sich mit sofortiger Wirkung Girondins Bordeaux an. Wie die Südfranzosen offiziell verkünden, unterschreibt der Mittelfeldmann einen Leihvertrag bis Saisonende. Zudem wurde eine Kaufoption vereinbart.

Unter der Anzeige geht's weiter

Admar Lopes, Technischer Direktor beim Tabellen-17., sagt: „Er ist ein Mittelfeldspieler mit enormen Qualitäten auf dem Platz, aber auch außerhalb des Platzes. Josuha wird uns sofort das geben, was uns seit Beginn der Saison gefehlt hat. Ich danke ihm für das Vertrauen, das er uns entgegengebracht hat, denn seit Beginn unserer Gespräche hat er immer den großen Wunsch gezeigt, zu uns zu kommen, um uns zu helfen, den Verein wieder auf das Niveau zu bringen, auf dem er sein muss.“

Guilavogui war im Sommer 2014 zunächst auf Leihbasis von Atlético Madrid in die Autostadt gekommen, zwei Jahre später verpflichteten die Wölfe den damals 25-Jährigen für drei Millionen Euro fest. Seitdem lief der Franzose für die Wolfsburger in 239 Partien auf und steuerte dabei zwölf Torbeteiligungen bei. Zwischenzeitlich führte Guilavogui den VfL als Kapitän aufs Feld.

„Die Entscheidung ist mir sehr schwergefallen, denn meine Familie und ich haben uns in Wolfsburg wie zu Hause gefühlt. Wir haben hier viele Freunde gefunden und werden uns immer sehr gerne an die Zeit beim VfL zurückerinnern“, so Guilavogui.