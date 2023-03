Newcastle beobachtet Benfica-Juwel Silva

Antonio Silva hat es dank seiner starken Leistungen inzwischen auch auf den Zettel von Newcastle United geschafft. Wie der ‚Record‘ berichtet, beschäftigen sich die Magpies mit dem 19-jährigen Leistungsträger von Benfica Lissabon. Die Entwicklung des Innenverteidigers soll den Scouts zusagen und man habe Silva als potenziellen Sommer-Neuzugang auf dem Zettel, heißt es weiter.

Silva ist unter Roger Schmidt beim Lissaboner Traditionsklub in der Verteidigung neben Routinier und Kapitän Nicolás Otamendi (35) gesetzt. Bis 2027 ist Silva noch an Benfica gebunden, in seinem Arbeitsvertrag ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro verankert. Neben Newcastle beschäftigt sich vor allem auch Real Madrid mit dem Abwehrjuwel.

