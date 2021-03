Liverpool „kein Thema“ für Konaté?

Markus Krösche hält einen Sommer-Wechsel von Ibrahima Konaté zum FC Liverpool nicht für wahrscheinlich. „Ich glaube, dass das für Ibo kein Thema ist. Er hat noch einen langfristigen Vertrag (bis 2023, Anm. d. Red.) bei uns. Ich glaube, dass er genau weiß, was er an uns hat. Und wir wissen, was wir an ihm haben“, so der Sportdirektor gegenüber ‚DAZN‘. Am gestrigen Montag hatte ‚The Athletic‘ von einem „bedeutenden Fortschritt“ der Reds im Werben um Konaté berichtet.

Der 21-Jährige spielt seit 2017 in Leipzig und entwickelte sich seither zu einem Top-Innenverteidiger der Bundesliga. Problem: Verletzungen warfen Konaté schon mehrfach zurück. Dennoch meint Krösche: „In diesem Jahr ist er aber wieder auf einem guten Weg. Er ist ein extrem wichtiger Spieler, der sehr, sehr viel Potenzial hat. Und wir wollen ihm helfen, sich weiterzuentwickeln.“ Aktuell weilt Konaté mit der französischen Auswahl bei der U21-EM in Ungarn und Slowenien.