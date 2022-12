PSV-Chef: „Gakpo muss Rekordtransfer werden“

Marcel Brands hat sich offenbar damit abgefunden, dass Cody Gakpo für die PSV Eindhoven nicht zu halten ist. „Über Preise wurde noch nicht gesprochen, aber wenn der richtige Verein kommt, würde Cody gerne gehen. Diese Vereinbarungen wurden getroffen, bevor ich kam“, erklärt der Geschäftsführer in der PSV-Fan-Talkshow ‚Eeuwig Trouw‘. Zuletzt liebäugelte der Offensivspieler vor allem mit einem Wechsel zu Manchester United.

Mit dem Verkauf des 23-jährigen WM-Shootingstars wollen die Niederländer finanziell in neue Sphären vorstoßen. „Man muss realistisch sein, wenn man über Cody Gakpo und das Preisschild spricht, das an ihm hängt. Es gibt vielleicht zehn bis zwölf Vereine in Europa, die ihn sich leisten können. Und dann muss es sowieso ein Rekordtransfer für PSV werden. Damit weiß man auch, in welche Richtung es gehen wird.“ Der amtierende PSV-Rekordhalter ist Hirving Lozano, der 2019 für 45 Millionen Euro an die SSC Neapel verkauft wurde.

