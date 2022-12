Gakpo: „Werde über United nachdenken“

Cody Gakpo hat sich zum Interesse von Manchester United geäußert. Gegenüber ‚NRC‘ sagt der WM-Shootingstar: „Ich habe noch nichts von Manchester United gehört. Aber wenn sie kommen, werde ich darüber nachdenken.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Niederländer erzielte bei der WM schon drei Tore in vier Spielen. Bis 2026 steht er bei der PSV Eindhoven unter Vertrag. Nach FT-Infos will United den 23-jährigen Offensivspieler am liebsten schon im Januar verpflichten. 60 Millionen Euro Ablöse stehen für Gakpo im Raum.

Lese-Tipp

Union: Baumgartl-Verbleib unter einer Bedingung