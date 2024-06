Bedient sich ManCity beim VfL?

Manchester City würde anscheinend gerne beim VfL Wolfsburg zuschlagen. Die Skyblues signalisieren Interesse an VfL-Juwel Dzenan Pejcinovic (19), berichtet der ‚kicker‘. Mehr noch: Dem Bericht zufolge buhlt das englische Schwergewicht um die Dienste des Mittelstürmers, der vertraglich bis 2027 gebunden ist.

2022 war der deutsche U19-Nationalspieler für 1,25 Millionen Euro vom FC Augsburg zu den Wölfen gewechselt. In der Autostadt konnte sich Pejcinovic bei den Profis bislang nicht durchsetzen, machte dafür mit einer herausragenden Trefferquote in der Juniorenbundesliga auf sich aufmerksam. Unterm Strich stehen 28 Tore in 18 Partien.