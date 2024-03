CL-Quali: BVB-Profis droht Millionen-Verlust

Sollte Borussia Dortmund die Qualifikation zur Champions League verpassen, könnte das in der kommenden Saison auch die Profis teuer zu stehen kommen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, beinhalten die Spielerverträge neben Champions League-Punktprämien, die jeder Spieler individuell erhält und die sich allein in der Gruppenphase jeweils auf bis zu 200.000 Euro aufsummieren können, auch dynamische Beteiligungsklauseln an den Zuschlägen, die die UEFA für Erfolge des BVB ausschüttet.

Die Partizipation an den UEFA-Zahlungen wird dabei nicht von jedem Spieler respektive dessen Berater individuell ausgehandelt. Vielmehr bespricht der Spielerrat nach jeder erreichten Auszahlungsrunde mit Sebastian Kehl, wie viele der Millionen innerhalb der Mannschaft verteilt werden. Das Mannschaftsgremium entscheidet dann über die Aufteilung innerhalb des Kaders. In der laufenden Saison erspielte der BVB in der Königsklasse bislang Prämien in Höhe von 30 Millionen Euro, mit fünf Millionen Euro wurden die Spieler bedacht.