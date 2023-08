Bochum löst Goralski-Vertrag auf

Der VfL Bochum und Jacek Goralski gehen nach nur einer Saison wieder getrennte Wege. Wie der Bundesligist mitteilt, hat man sich mit dem Mittelfeldspieler auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt. Der 30-jährige Pole war im vergangenen Jahr ablösefrei von Kairat Almaty an die Castroper Straße gewechselt. Der Abräumer bestritt am Ende nur vier Bundesligapartien.

Mehrere Verletzungen bremsten Goralski aus, in der zweiten Saisonhälfte schaffte es der Rechtsfuß nur noch einmal in den Spieltagskader von Trainer Thomas Letsch. „Manchmal ist es im Fußball so, dass sich die Dinge nicht in die Richtung entwickeln wie gewünscht“, sagt Sportdirektor Marc Lettau zum Abschied, „wir sind übereingekommen, dass eine vorzeitige Vertragsaufhebung sinnvoll ist. Jacek hat sich zu jeder Zeit vorbildlich verhalten, wir danken ihm für seinen Einsatz.“