Werder-Talent winkt Beförderung

Eren Dinkci spielt momentan in der U23 von Werder Bremen groß auf: In acht Spielen gelangen dem 18-Jährigen bereits sieben Tore. In einem Interview mit der ‚Bild‘ lobt Sportdirektor Frank Baumann den Angreifer: „Eren hat sich in den letzten zwei Jahren sehr gut entwickelt. Wichtiger als der Vertragsstatus sollte die kontinuierliche Entwicklung sein. Wir trauen ihm grundsätzlich schon die nächsten Schritte zu.“

Der Mittelstürmer ist zurzeit noch nicht für den Profikader eingeplant, laut Baumann ist er aber für die kommende Saison „durchaus eine Option“. Aufgrund der Verletzung von Niklas Füllkrug (27, Wade) stünde den Norddeutschen eine weitere Alternative im Sturmzentrum jedoch sicherlich schon in dieser Spielzeit gut zu Gesicht.