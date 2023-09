Chelsea: Pochettino will mehr Einfluss

Mauricio Pochettino wünscht sich, in größerem Umfang an den Transfer-Geschehnissen des FC Chelsea mitzuwirken. Auf der gestrigen Pressekonferenz sagte der 51-jährige Übungsleiter: „Die Beziehungen und die Kommunikation mit den Sportdirektoren und Besitzern ist sehr gut. Als das Transferfenster geschlossen wurde, sagte ich, dass ich in die Entscheidungen mehr mit einbezogen werden möchte.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich habe damit angefangen herauszufinden, was wir im Januar brauchen“, fügte Pochettino hinzu. Allein in diesem Sommer nahmen die Blues über 450 Millionen Euro für Neuverpflichtungen in die Hand. Bisher erfolglos: Chelsea belegt nach fünf Punkten aus sechs Spielen den 14. Platz in der Premier League.