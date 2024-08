Atlético: Oblak-Nachfolger vom niederländischen Meister?

Atlético Madrid könnte auf der Suche nach einem Nachfolger für den wechselwilligen Jan Oblak (31) bei der PSV Eindhoven fündig werden. Laut dem niederländischen ‚Telegraaf‘ haben die Rojiblancos bereits ein Angebot für Torwart Walter Benítez abgegeben. Die vier Millionen teure Offerte für den 31-Jährigen wurde von der PSV aber umgehend abgelehnt.

Benítez steht in Eindhoven nur noch bis zum kommenden Sommer unter Vertrag. Ganze 18 Mal hielt der Argentinier in der abgelaufenen Eredivisie-Saison den Kasten sauber und trug damit maßgeblich zur 25. Meisterschaft der Niederländer bei. Nun könnte der Schritt in La Liga anstehen.