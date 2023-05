Zwei Optionen für Ex-Leverkusener Dragovic

Bei Aleksandar Dragovic und Roter Stern Belgrad stehen die Zeichen auf Trennung im Sommer. Der ehemalige Profi von Bayer Leverkusen beschäftigt sich nach FT-Informationen mit zwei möglichen Szenarien: der Rückkehr in eine europäische Topliga oder der Möglichkeit, dass ein hochdotiertes Angebot aus Saudi-Arabien oder einer anderen Liga im Nahen Osten auf den Tisch kommt.

In Europa reizen den 32-Jährigen vor allem die Top-Fünf-Ligen. Insbesondere bei Aufsteigern sieht Dragovic Potenzial, mit seiner Erfahrung eine wichtige Rolle einnehmen zu können. Dass der routinierte Verteidiger Roter Stern ein Jahr vor Vertragsende verlassen will, kündigte er bereits vor einigen Tagen im Interview mit der ‚Kronen Zeitung‘ an: „Die Zeit ist reif für einen Wechsel, ich will weg.“ Bei einem adäquaten Angebot aus dem Ausland wird der serbische Traditionsklub dem Österreicher nach FT-Informationen keine Steine in den Weg legen.

