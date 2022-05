Arteta verlängert bei Arsenal

Seit Dezember 2019 steht Mikel Arteta beim FC Arsenal an der Seitenlinie. In der laufenden Saison haben sich die Londoner wieder in der Spitzengruppe der Premier League festgesetzt, belegen kurz vor Saisonende Champions League-Platz vier. Auch ein Verdienst des Spaniers, dessen Vertrag nun verlängert wurde.

Wie die Gunners offiziell bestätigen, hat Arteta einen neuen Kontrakt unterschrieben. Das ursprünglich in einem Jahr auslaufende Arbeitsverhältnis wurde um zwei weitere Spielzeiten bis 2025 verlängert. „Ich bin heute aufgeregt, dankbar und sehr, sehr glücklich“, gibt der Cheftrainer zu Protokoll.

„Mein Vater und ich freuen uns, dass wir die Verträge von Mikel und Jonas (Eidevall, Cheftrainer der Frauenmannschaft, Anm. d. Red.) verlängert haben. Das gibt uns Stabilität und Klarheit für die Zukunft und hilft uns allen, gemeinsam effektiv voranzukommen. Mikels Engagement und Leidenschaft sind für jeden sichtbar. Wir sind zuversichtlich, dass er uns auf unserem Weg zurück in den Wettbewerb um die wichtigsten Trophäen des Fußballs führen wird“, so Klubbesitzer Josh Kroenke.