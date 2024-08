Werder verkauft Nankishi in Liga drei

Abdenego Nankishi vom SV Werder Bremen steht kurz vor einem Wechsel in die dritte Liga zum SV Sandhausen. Laut Informationen der ‚Deichstube‘ wird der 22-jährige wohl fest an die Schwarz-Weißen abgegeben. Über eine potenzielle Ablösesumme ist nichts bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon in der Rückrunde der abgelaufenen Saison war Nankishi in die dritte Liga verliehen. Bei 1860 München gelang dem Angreifer, der aus der Jugend von Werder stammt, in elf Einsätzen ein Tor.