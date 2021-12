Kolasinac bei Watford im Gespräch

Auf der Suche nach Verstärkungen für den Abstiegskampf hat der FC Watford Sead Kolasinac ins Blickfeld genommen. Laut dem ‚Telegraph‘ will Coach Claudio Ranieri den Linksverteidiger des FC Arsenal im Januar an Bord holen. Der Vertrag von Kolasinac läuft am Saisonende aus, dementsprechend gering fällt die potenzielle Ablöse für den 28-Jährigen aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Gunners spielt der ehemalige Schalker sportlich quasi keine Rolle mehr. Nur vier Pflichtspiele bestritt das Kraftpaket in der laufenden Spielzeit, in der Premier League steht nur ein Einsatz über 90 Minuten zu Buche. Seit Mitte November fällt Kolasinac zudem aufgrund einer Sprunggelenksverletzung aus.