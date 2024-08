Wechseltheater spitzt sich zu: Tah-Berater feuert gegen Leverkusen

In welchem Trikot Jonathan Tah am kommenden Wochenende aufläuft, ist noch nicht abzusehen. Dieser Tage geht es schließlich turbulent zu bezüglich der Zukunft des 28-Jährigen. Auch wenn noch nicht sicher ist, ob der FC Bayern oder der FC Barcelona auf den letzten Metern das Rennen um den Profi von Bayer Leverkusen macht, sind einige Punkte klar abgesteckt.

Zum einen spielt der Innenverteidiger ein Jahr vor Vertragsende nur noch in diesem Transferfenster eine adäquate Ablöse ein. Tahs Wechselwunsch ist verbrieft. Auch, dass der Rechtsfuß klipp und klar keinen neuen Vertrag unterm Bayer-Kreuz unterzeichnen möchte.

Bei Leverkusen will man sich trotzdem nicht unter Druck setzen lassen, den DFB-Profi unter der eigenen Preisvorstellung von mindestens rund 30 Millionen Euro ziehen zu lassen. Die Spielerseite zieht jedoch nun öffentlichkeitswirksam die Daumenschrauben an.

Zahavi-Attacke auf Bayer

Tah-Berater Pini Zahavi schießt in der ‚Bild‘ scharf gegen die Bayer-Vereinsführung: „Es gab in den vergangenen Wochen mehrere Angebote, die trotz seines ausdrücklichen Wunsches alle abgelehnt wurden. Wir wollen es vermeiden, dass ein so verdienter Spieler wie Jona im kommenden Sommer ablösefrei den Verein verlässt. Deswegen hoffen wir, dass wir kurzfristig eine Lösung finden, mit der am Ende alle Seiten zufrieden sein können.“

Welcher Verein mit einer Offerte vorstellig wurde, lässt der Agent in seiner Aussage offen. Dem Vernehmen nach wurde der FC Barcelona zuletzt vorstellig und gab mit kolportierten 20 Millionen Euro ein für Leverkusen sehr enttäuschendes Angebot ab. Darüber, ob es eine Offerte von Bayern gab und in welcher Höhe diese lag, gab es zuletzt Unklarheit und teils öffentlich ausgetragene Diskussionen.

Zahavi stellt darüber hinaus deutlich klar: „Jona hat die Entscheidung, Bayer Leverkusen in diesem Sommer zu verlassen, früh in diesem Sommer getroffen und diese dem Verein in mehreren persönlichen Gesprächen kommuniziert. Nach neun Jahren bei Bayer inklusive des historischen Meistertitels in der vergangenen Saison möchte Jona jetzt den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.“ Es wird sich zeigen, ob die Worte helfen, das Transfertheater zu beenden.