Kean vor Juve-Rückkehr?

Die Wege von Moise Kean führen allem Anschein nach wieder zurück nach Italien. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, steht der 20-Jährige vom FC Everton kurz vor einer Rückkehr zu Juventus Turin. Im Gegenzug könnte es Mittelfeldspieler Aaron Ramsey (29) per Tauschgeschäft zu den Toffees verschlagen. Eine andere Option sei eine zweijährige Leihe mit Kaufpflicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kean, der bei den Engländern noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, lief bereits in der Vergangenheit im Trikot der Alten Dame auf. In der Saison 2018/19 erzielte der Mittelstürmer in 13 Einsätzen sechs Treffer. Bei den Turinern würde er die Nachfolge des Argentiniers Gonzalo Higuaín antreten, der unter dem neuen Trainer Andrea Pirlo keine Perspektive mehr bei Juve hat.