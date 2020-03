Neue Real-Pläne mit Hakimi | Die Folgen für den BVB

Bei Borussia Dortmund war man sich schmerzlich bewusst, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Im Sommer ist es dann auch wirklich so weit: Nach zwei äußerst erfolgreichen Jahren Leihe wird Achraf Hakimi – ungeachtet möglicher Verzögerungen wegen des Coronavirus' – zu Real Madrid zurückkehren.

Zuletzt wuchs die Hoffnung, dass der 21-jährige Sprinter im Anschluss wieder den Weg nach Dortmund finden könnte. Zwei mögliche Lösungen stehen im Raum. Und eine der beiden ist angesichts der neuen Entwicklungen rund um Hakimi die deutlich wahrscheinlichere.

Wie der italienische Journalist Nicolo Schira berichtet, will Florentino Pérez den ursprünglich 2022 auslaufenden Vertrag mit Hakimi um drei Jahre bis 2025 verlängern.

In the summer Achraf #Hakimi will come back to #RealMadrid from #BVB. Florentino #Perez wants to extend his contract until 2025. #transfers