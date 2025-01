Vier Vereine dran: Peretz erklärt Bayern-Verbleib

Daniel Peretz hat erklärt, warum er sich trotz anderer Angebote dafür entschieden hat, beim FC Bayern München zu bleiben, was intern für Verwunderung gesorgt hat. Der 24-Jährige begründet gegenüber der ‚Sport Bild‘: „Ich mag den Verein, das Team sehr. Wir haben hier etwas Besonderes.“ Neben dem RC Lens hatten Como 1907, der FC Kopenhagen und Tottenham Hotspur ihr Interesse hinterlegt.

In München zeigte Peretz vor der Winterpause durchaus gute Leistungen und machte auch in der Nationalmannschaft mit einem starken Auftritt gegen Frankreich auf sich aufmerksam. Dennoch arbeitet der FC Bayern an der Verpflichtung von Jonas Urbig (21) vom 1. FC Köln, der noch im Januar kommen könnte. Dann wären vier Torhüter im Kader des deutschen Rekordmeisters.