Lyon arbeitet an 23-Millionen-Transfer

Olympique Lyon könnte in Kürze neue Offensiv-Power an Land ziehen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato hat sich der Ligue 1-Vertreter mit Angreifer Arnaut Danjuma auf einen Transfer geeinigt. Der 26-Jährige würde nach Engagements in den Niederlanden, Belgien, England und Spanien gerne auch für Lyon in Frankreich auf dem Rasen stehen.

Der FC Villarreal, der Danjuma einst für 23,5 Millionen Euro vom AFC Bournemouth verpflichtet hatte, stünde einem Verkauf offen gegenüber. Nun obliegt es dem FC Everton, den Wechsel abzusegnen. Der niederländische Nationalspieler (sechs Länderspiele) ist nämlich für die aktuelle Saison vom Gelben U-Boot an die Toffees verliehen. Es wird erwartet, dass die Engländer dem Deal in Kürze zustimmen.