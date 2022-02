FC Bayern: Neue Interessenten für Gnabry – Annäherung mit Müller

Mit Serge Gnabry (26) stehen die Offiziellen des FC Bayern bereits seit längerem in Kontakt, um die Verlängerung seines Vertrags über 2023 hinaus zu bewerkstelligen. Wahrnehmbare Fortschritte bleiben derzeit aus. Dem Vernehmen nach will der Nationalspieler in eine Gehaltskategorie mit Leroy Sané und Kingsley Coman aufsteigen.

Nachdem in den vergangenen Wochen berichtet wurde, der FC Barcelona, Real Madrid, Manchester United und der FC Liverpool hätten die Situation um Gnabry bei den Bayern genau im Auge, nennt die ‚Sport Bild‘ mit dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur zwei weitere Topklubs, die offenbar bei Gnabrys Vertretern vorstellig geworden sein sollen.

Trotzdem stehen die Chancen auf eine Vertragsverlängerung gut. Dem Bericht zufolge ist die Stimmung zwischen Gnabry und seinen Vertretern auf der einen Seite und den Entscheidern beim Rekordmeister auf der anderen Seite „nicht vergiftet“.

Der ewige Müller?

Die Situation bei Thomas Müller ist wohl noch entspannter. Der 32-jährige Publikumsliebling steht ebenfalls bis 2023 beim FCB in Lohn und Brot, ein längerer Verbleib ist allerdings wahrscheinlich. Obwohl Müller zuletzt sagte, man müsse sehen „was die Zukunft bringt“, gab es nun offenbar erste Gespräche bezüglich einer Verlängerung. Beide Seiten nähern sich allmählich an, so die Sportzeitung.