Eriksen plant Zukunft – Ajax statt MLS?

Christian Eriksen hat bezüglich seiner Zukunft sehr klare Vorstellungen. Im Rahmen einer Pressekonferenz der dänischen Nationalmannschaft äußerte sich der Mittelfeldspieler zu diversen Optionen. „Zu früh“ sei es für Eriksen, um in die dänische Superliga zu wechseln. „In Dänemark beginnt man, sich mehr auf die Familie zu konzentrieren und beendet seine Karriere auf diese Weise, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich schon so weit bin“, so der 33-Jährige.

Auch ein Wechsel in die USA sei für Eriksen kein Thema. „So weit reisen wir nicht“, beteuert der Spielmacher und erläutert, dass er aufgrund seiner Familie nicht in die MLS wechseln möchte. Angesprochen auf eine Rückkehr zu Ajax Amsterdam zeigt sich der 140-fache Nationalspieler offen: „Ich schließe keine Tür. Ich schaue, was sich ergibt und was passt.“ Schon im vergangenen Sommer versuchten die Ajax-Bosse, Eriksen zurück an seine alte Wirkungsstätte zu lotsen. Sein Vertrag bei Manchester United läuft nur noch bis Ende Juni, eine Verlängerung ist ausgeschlossen.