Hummels begeistert von möglicher BVB-Rückkehr

Mats Hummels (36) kann sich eine kurzzeitige Rückkehr zu Borussia Dortmund sehr gut vorstellen. Nachdem ‚Sky‘ gestern bereits berichtet hatte, dass er einem Wechsel zum BVB offen gegenüberstehen würde, legt die ‚Bild‘ jetzt nach: „Hummels ist von diesem Plan hellauf begeistert. Er würde wohl zur Not gefühlt auch von Rom nach Dortmund zu Fuß laufen, um noch einmal für Borussia aufzulaufen“, so das Boulevardblatt. Erst gestern war bekanntgeworden, dass der BVB seinem ehemaligen Abwehrchef einen Kurzzeitvertrag für die Klub-WM anbieten möchte.

Da der BVB durch die Verletzung von Nico Schlotterbeck Bedarf in der Innenverteidigung hat und beide Parteien sich eine erneute Zusammenarbeit vorstellen können, wird das Szenario immer realistischer: Hummels könnte seine Karriere also doch nicht bei der AS Rom, sondern bei „seinem“ BVB beenden, für den er bislang in 508 Pflichtspielen auf dem Platz stand.