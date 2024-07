Freigabe für United-Duo | Bergwijn vor 30-Millionen-Wechsel?

United-Duo soll gehen

Innenverteidiger-Routinier Jonny Evans (36) hat am Freitag nochmal einen neuen Vertrag bekommen. Keine Zukunft mehr bei Manchester United haben dagegen Abwehrkollege Victor Lindelöf (29) und Christian Eriksen (32).

Beide sind vertraglich noch bis 2025 gebunden, sollen laut den ‚Manchester Evening News‘ aber unbedingt noch in diesem Sommer verkauft werden. Die Suche nach Abnehmern läuft – Lindelöf wurde zuletzt mit seinem Ex-Trainer José Mourinho und Fenerbahce in Verbindung gebracht, Eriksen mit einer Rückkehr zu Ajax Amsterdam.

Bei der EM kam Steven Bergwijn (26) nur in zwei Spielen für je 45 Minuten zum Einsatz, eine Torbeteiligung gelang dem niederländischen Offensivspieler nicht. Dem Interesse an seiner Person tut das keinen Abbruch. Wie der ‚Telegraaf‘ berichtet, strecken Olympique Marseille, West Ham United und zwei Vereine aus Saudi-Arabien die Fühler aus.

Ajax Amsterdam will den Kapitän gerne an Bord halten, wäre aber bei Angeboten über 25 bis 30 Millionen Euro auch gesprächsbereit. Gerade für die Klubs aus der Wüste und von der Insel wäre das kein Problem. In England hatte Bergwijn schon von Anfang 2020 bis Sommer 2022 für Tottenham Hotspur gespielt, ehe es für 31 Millionen zu Ajax ging.