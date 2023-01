Werder: Schneller Rapp-Deal möglich

Der Wechsel von Werder Bremens Bankdrücker Nicolai Rapp zum 1. FC Kaiserslautern könnte schnell Fahrt aufnehmen. Zwar sagt Clemens Fritz der ‚DeichStube‘: „Stand jetzt wird, Rappo‘ mit im Flieger nach Spanien (ins Trainingslager, Anm. d. Red.) sitzen.“ Doch fügt Werders Leiter Profifußball auch hinzu: „Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass sich kurzfristig noch etwas tut.“

Rapp kam in der Hinrunde nur zu 66 Einsatzminuten in der Bundesliga, entsprechend würde Werder dem 26-jährigen Mittelfeldspieler keine Steine in den Weg legen. In der zweiten Liga würde ihm beim FCK sicherlich eine wesentlich größere sportliche Rolle winken. Gespräche liefen bereits vor Weihnachten.

