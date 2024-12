Real: Ancelotti begründet Endricks Einsatz-Flaute

Carlo Ancelotti hat sich zu den geringen Einsatzzeiten von Real Madrid-Juwel Endrick geäußert. Auf der Presskonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Rayo Vallecano am heutigen Samstag (21 Uhr) erläuterte der 65-Jährige seine Beweggründe: „Sie sagen, dass Endrick nicht viel spielt, dass ich ihm nicht viel Spielzeit gegeben habe, aber Sie müssen bedenken, dass er noch sehr jung ist.“ Ein weiterer Grund sei jedoch die aktuelle Drucksituation bei den Königlichen: „Endrick muss sich anpassen. Ich helfe ihm nicht, wenn ich ihn in einer schwierigen Situation für das Team einsetze.“

Dies sei jedoch keinesfalls persönlich gemeint, stellte der Italiener klar: „Wenn ich sage, dass er arbeiten muss, ist das keine Kritik an ihm. Er arbeitet sehr gut. Er ist sehr jung, er ist zu Real Madrid gekommen und konkurriert mit den besten Stürmer der Welt. Geduld ist wichtig.“ In der aktuellen Saison durfte der junge Brasilianer nur in der Champions League gegen Lille (0:1) von Beginn an ran. In La Liga kommt er bisher nicht über Kurzeinsatze hinaus. Im Sommer ist Endrick für 47,5 Millionen Euro vom brasilianischen Klub Palmeiras zu den Königlichen gewechselt.