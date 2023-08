Bayern behält Zugriff: Vidovic auf dem Sprung

Gabriel Vidovic steht vor einer erneuten Leihe. Nach einer Saison bei Vitesse Arnheim geht es für das Offensivtalent nun offenbar zu Dinamo Zagreb. Laut dem Journalisten Luca Bendoni sichern sich die Kroaten eine Kaufoption über vier Millionen Euro.

Den Zugriff behalten die Bayern dennoch, schließlich sei eine Rückkaufoption Teil des Deals. An den FCB ist der kroatische U21-Nationalspieler noch bis 2025 vertraglich gebunden. Unter Trainer Thomas Tuchel spielt Vidovic aber keine Rolle im Profiteam.

Der 19-Jährige stammt aus der FCB-Jugend und überzeugte 2021/22 in seinem ersten Herrenjahr beim Münchner Regionalliga-Team (31 Scorerpunkte in 30 Spielen). In der Eredivisie traf Vidovic aber nur viermal in 25 Partien für Arnheim.