S04: Van Wonderen mit ungewöhnlicher Torwart-Entscheidung

Kees van Wonderen möchte sich aktuell noch nicht festlegen, welcher Torhüter unter seiner Ägide die Nummer eins im Tor des FC Schalke 04 sein wird. Daher greift der neue Trainer der Knappen zu einer ungewöhnlichen Maßnahme, wie er auf der Pressekonferenz vor dem Zweitligaspiel gegen Hannover 96 am Samstag (13 Uhr) erläutert: „Die Entscheidung ist gefallen. Meiner Meinung nach haben wir vier sehr gute Torhüter. Zwei von ihnen kämpfen jetzt um den Platz im Tor. Wir haben jetzt ein großes Spiel in Hannover, da wird Ron-Thorben Hoffmann im Tor stehen, genauso danach hier gegen Greuther Fürth. Im Pokal gegen Augsburg und in der Liga gegen Ulm wird Justin Heekeren spielen. Dann sind wir zwei, drei Wochen unterwegs, dann kann ich sagen: Torwart A oder B ist besser.“

Der Niederländer möchte erst einmal abwarten und dann eine fundierte Wahl treffen: „Wenn man die Entscheidung trifft, muss man sie begründen können. Daher muss ich vorher mit beiden arbeiten. Manchmal ist der Niveau-Unterschied nicht so groß. Es wäre falsch, eine Wahl zu treffen, ohne sie vorher gesehen zu haben.“ An den bisherigen acht Spieltagen stand stets Heekeren zwischen den Pfosten, musste allerdings bereits 19 Mal hinter sich greifen. Zudem laboriert der 23-Jährige aktuell an Oberschenkelproblemen. Hoffmann wurde vor der Saison von Kaderplaner Ben Manga geholt und gilt als dessen Favorit. Sein bisheriger Bankplatz sorgte wohl häufiger für Meinungsverschiedenheiten zwischen Manga und Ex-Trainer Karel Geraerts.