Besiktas verhandelt mit Worrall & Sanches

Besiktas hat den Wintertransfermarkt noch nicht beendet. Wie der Istanbuler Klub offiziell bestätigt, war Joe Worrall beim gestrigen 2:0-Erfolg gegen Trabzonspor als Gast im Stadion. Demnach führt der Süper Lig-Klub zurzeit Vertragsgespräche mit dem Kapitän von Nottingham Forest. In England steht der 27-jährige Innenverteidiger noch bis 2026 unter Vertrag.

Neben Worrall beschäftigt sich Besiktas auch mit Renato Sanches (26) von Paris St. Germain. Der Portugiese läuft aktuell als Leihspieler für die AS Rom auf, sammelte dort aber bislang kaum Einsatzminuten. Laut dem türkischen Journalisten Gökmen Özcan würde PSG den Mittelfeldspieler kostenlos an Besiktas weiterreichen, sofern der Klub für das Gehalt von 1,6 Millionen Euro aufkomme. Als weiterer prominenter Name geistert zudem James Rodríguez (32) durch das Tüpras Stadion. Der Kolumbianer ist beim FC São Paulo außen vor und würde gerne wieder nach Europa zurückkehren.