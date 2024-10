Real überrollt Dortmund | Trotzdem zweimal Note 1 für den BVB

Nach einer Anfangsphase mit leichten Vorteilen für Real nahm die Partie ab der 30. Minute Fahrt auf. Donyell Malen brachte Dortmund in Führung und legte anschließend das 2:0 durch Jamie Gittens auf. Real reagierte mit wütenden Angriffen und doppeltem Lattentreffer von Rodrygo und Jude Bellingham.

Im zweiten Durchgang starteten die Königlichen dann den zu erwartenden Sturmlauf, der durch Tore von Antonio Rüdiger (60.) und Vinicius Jr. (62.) zügig von Erfolg gekrönt war. Anschließend schüttelte sich der BVB und fand zwischenzeitlich nochmal zurück ins Spiel. Maximilian Beier hatte sogar noch eine Topchance (83.), ehe dann doch Real durch Vázquez zuschlug (83.). Der überragende Vinicius Jr. schraubte das Ergebnis mit seinen Treffern zwei und drei an diesem Abend letztlich noch in die Höhe.

Unter dem Strich war der BVB der Wucht der Königlichen samt der Magie des Santiago Bernabeu an Europapokal-Abenden nicht gewachsen. Dass man sich am Ende abschießen ließ, wird der über weite Strecken starken Vorstellung aber nicht gerecht.

Torfolge

0:1 Malen (30.): Der Ball landet nach gutem Nachsetzen von Brandt im Strafraum bei Guirassy. Der Stürmer schirmt das Spielgerät stark gegen Rüdiger ab und steckt es anschließend brillant zu Malen durch, der frei vor Courtois verwandeln kann.

0:2 Gittens (34.): Brandt verlagert das Spiel gut auf Ryerson. Der schickt Malen ins Duell mit Mendy, die folgende flache Hereingabe grätscht Gittens über die Linie.

1:2 Rüdiger (60.): Mbappé zieht im Strafraum an Schlotterbeck vorbei und flankt dann vors Tor. Dort rauscht Rüdiger heran und köpft ein.

2:2 Vinicius Jr. (62.): Modric steckt auf Mbappé durch. Schlotterbeck grätscht im letzten Moment dazwischen, der Ball landet jedoch unglücklich bei Vinicius, der ins leere Tor einschieben kann.

3:2 Vázquez (83.): Vázquez will vor dem Strafraum eigentlich Mbappé für einen Doppelpass anspielen, bekommt das Leder aber von Brandts unglücklicher Verteidigungsaktion zurück an den Fuß und ist plötzlich frei durch. Aus spitzem Winkel drischt der Rechtsverteidiger den Ball in die Maschen.

4:2 Vinicius Jr. (86.): Can verliert am gegnerischen Strafraum den Ball und verfolgt Vinicius dann lange, aber nicht konsequent bis zum Ende. Der designierte Weltfußballer zieht von links nach innen und schweißt den Ball ins Tor.

5:2 Vinicius Jr. (90.+3): Vinicius spielt Anton auf dem Bierdeckel aus und vollstreckt eiskalt vor Kobel zum Endstand.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

55‘ Anton (5,5) für Gittens

64‘ Groß (4,5) für Malen

76‘ Can für Ryerson

76‘ Beier für Nmecha