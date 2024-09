Pochettino begründet USA-Entscheidung

Mauricio Pochettino hat sich zum ersten Mal öffentlich zu seiner neuen Aufgabe als Nationaltrainer der USA geäußert. Auf seiner ersten Pressekonferenz im neuen Amt erklärte der 52-jährige Argentinier am gestrigen Abend, was ihn dazu bewogen hat, den US-Job anzunehmen, obwohl es großes Interesse anderer Vereine in Europa gab: „Mich haben die Herausforderung und das Potenzial der Aufgabe gereizt. Ich finde es sehr aufregend, hier zu sein und den USA zu helfen, sich im Fußball weiterzuentwickeln.“

Pochettino soll die Vereinigten Staaten bis zur Heim-WM 2026 zu einer konkurrenzfähigen Mannschaft entwickeln, um dann beim Turnier für eine Überraschung zu sorgen. „Wenn Sie mir sagen würden, ich solle meine Motivation in nur einem Wort beschreiben, dann ist es Glaube. Mein Team und ich glauben, dass wir helfen können Spiele zu gewinnen. Die Möglichkeit zu haben, bei der Weltmeisterschaft oder der Copa América um die großen Trophäen zu spielen, ist das, was alle Fans – und natürlich die Spieler und wir – wollen“, so der ehemalige Chelsea-Trainer.