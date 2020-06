„Natürlich sind wir bemüht“: Zorc zum Stand bei Hakimi

Knapp drei Wochen noch, dann endet die zweijährige Ausleihe von Achraf Hakimi. In Dortmund hofft man nach wie vor, den Marokkaner über die Saison hinaus halten zu können. Sportdirektor Michael Zorc bezog auf der heutigen Pressekonferenz Stellung.

„Die vertragliche Situation ist eindeutig, dass er nach der Leihe zu Real Madrid zurückkehrt. Aber natürlich sind wir bemüht und haben Interesse daran, dass er auch in der kommenden Saison beim BVB spielt“, so Zorc. Noch sei es aber „zu früh, Profundes sagen zu können.“

Denn wie Real Madrid plant, ist offen. Die spanische Liga vollzieht erst in dieser Woche den Restart, dem Vernehmen nach will sich Trainer Zinedine Zidane in der Vorbereitung auf die neue Saison sein eigenes Bild von Hakimi machen. Interesse am 21-jährigen Außenbahnspieler zeigen zudem etliche Topklubs in Europa. Die Vorzeichen könnten also besser sein.

Haaland in den Startlöchern

Unterdessen könnte Erling Haaland gegen Fortuna Düsseldorf (Samstag, 15:30 Uhr) sein Comeback feiern. BVB-Trainer Lucien Favre sagte auf der heutigen PK: „Erling Haaland hat gestern alles im Training mitgemacht. Es sieht gut aus. Ansonsten sind alle anderen, die zuletzt dabei waren, auch okay.“

Haaland verpasste die vergangenen beiden Partien gegen den SC Paderborn (6:1) und Hertha BSC (1:0) aufgrund von Knieproblemen. Bei seinen vorherigen 14 Einsätzen für Borussia Dortmund hatte der 19-jährige Mittelstürmer 13 Tore erzielt.

Geduld ist derweil noch bei Kapitän Marco Reus gefragt, der seit Februar ausfällt. „Wir sind froh, dass er wieder mit uns trainiert und hoffen alle, dass Marco so schnell wie möglich wieder spielen kann. Eine genauere Prognose kann ich leider noch nicht geben“, so Favre.