Bonus-Regel: Niang im Anflug auf St. Étienne

Die AS St. Étienne schnappt sich in Kürze wohl M'Baye Niang (25). Der Stürmer von Stade Rennes steht laut der ‚L’Équipe‘ vor einer einjährigen Leihe zu den Grün-Weißen – die Verhandlungen haken zurzeit jedoch noch an unterschiedlichen Vorstellungen um den Transfer: Rennes fordert eine Leihgebühr, die St. Étienne offenbar nicht bereit ist zu zahlen.

Trotz Ende des gerade abgelaufenen Transferfensters macht eine Sonderregelung in Frankreich den Wechsel möglich: Innerhalb der Ligue 1 dürfen die Klubs auch nach Ablauf der Transferperiode einen Spieler neu verpflichten. Niang kam in der vergangenen Spielzeit in 36 Pflichtspielen für Rennes zum Einsatz, erzielte dabei 15 Tore und bereitete zwei Treffer vor.