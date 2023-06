Ugarte: PSG sticht Chelsea aus

Der FC Chelsea zieht im Rennen um Manuel Ugarte (22) wohl den Kürzeren. Wie unter anderem ‚CBS Sports‘ berichtet, hat Paris St. Germain dem Mittelfeldspieler ein besseres Angebot unterbreitet – die Londoner seien nicht bereit, noch einmal nachzulegen.

Per Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro könnte Ugarte Sporting Lissabon nun Richtung Frankreich verlassen. PSG will die Verpflichtung des uruguayischen Nationalspielers zeitnah finalisieren.

