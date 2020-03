Wegen Wechsel: Leão muss 16,5 Millionen zahlen

Das Portemonnaie von Rafael Leão könnte demnächst nicht mehr allzu prall gefüllt sein. Wie die ‚Record‘ berichtet, muss der 20-Jährige 16,5 Millionen Euro an seinen Ausbildungsverein und früheren Arbeitgeber Sporting Lissabon zahlen. Der internationale Sportgerichtshof CAS habe das im Jahr 2018 ausgesprochene Urteil der FIFA aufgehoben und die Entschädigung in Form einer Zahlung an Sporting Lissabon als rechtlich geltend erklärt.

Hintergrund des Rechtsstreits ist die einseitige Kündigung des damals bis 2022 datierten Kontrakts von Leão bei Sporting. Nach einer Hooligan-Attacke auf das Trainingszentrum des portugiesischen Hauptstadtklubs im Mai 2018 hatte der zum damaligen Zeitpunkt 19-Jährige die Vertragsauflösung mit der Angst um seine eigene Sicherheit begründet. Im August desselben Jahres wechselte Leão zum OSC Lille.

Sporting legte Protest ein

Sporting Lissabon ließ diese Argumentation allerdings nicht gelten und wandte sich an die FIFA. Mit einem Protest wollten die Leões die Gültigkeit der Vertragsauflösung anfechten und zugleich erklären, dass der Spieler keinen triftigen Grund für ein solches Vorhaben hatte.

Der Einspruch wurde von der FIFA als unzulässig abgewiesen. Damals forderte Sporting in einer offiziellen Vereinsmitteilung eine Entschädigung in Höhe von 45 Millionen Euro sowie eine Sanktionierung des Spielers und des OSC Lille. Laut der ‚Record‘ hat der CAS das damalige Urteil der FIFA aufgehoben und Leão zu einer Zahlung an Sporting in Höhe von 16,5 Millionen Euro verdonnert. Eine offizielle Mitteilung steht jedoch noch aus.

Ein Jahr nach dem Wechsel zum OSC Lille schloss sich der junge Portugiese im Übrigen dem AC Mailand an. Rund 35 Millionen Euro überwiesen die Rossoneri an den französischen Erstligisten. In bislang 22 Einsätzen für den einstigen Riesen der Serie A sind Leão lediglich zwei Tore und ebenso viele Vorlagen gelungen.