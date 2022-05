S04: Schröder spricht über Churlinov-Kauf

Rouven Schröder will sich nicht zu offensiv über eine mögliche Festverpflichtung von Leihspieler Darko Churlinov äußern. „Der tut uns gut. [...] Es ist schön, dass er sich wohlfühlt“, lobte der Sportdirektor von Schalke 04 zwar auf der heutigen Pressekonferenz, gab aber auch zu bedenken: „Da sind auch noch vertragliche Dinge zu klären. Er geht jetzt zurück zum VfB Stuttgart, was danach passiert, werden wir sehen.“

Offensivmann Churlinov hat während seines Gastspiels auf Schalke bislang drei Tore und vier Vorlagen in 22 Einsätzen beigesteuert, überzeugt vor allem aber mit Herzblut und vollem Einsatz. Gerne würde der 21-jährige Nordmazedonier langfristig bei S04 bleiben, wie sein Berater zuletzt bekundet hat. In Stuttgart klangen in diesem Zuge durchaus aufgeschlossene Töne durch.