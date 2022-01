Fast fix: Trippier wechselt zu Newcastle

Kieran Trippier ist nur noch wenige Schritte von einem Transfer zu Newcastle United entfernt. Das berichtet die ‚as‘. Die Ablösesumme für den Rechtsverteidiger von Atlético Madrid liege bei 15 Millionen Euro. Bis morgen soll der Deal über die Bühne gehen.

Neben der Perspektive, wieder in der Premier League auflaufen zu können, soll der Wechsel zurück in die englische Heimat vor allem familiäre Gründe haben. Seit seinem Transfer zu den Rojiblancos im Sommer 2019 lebt Trippier getrennt von seiner Frau und den Kindern, die nach wie vor in England wohnen.

Am heutigen Mannschaftstraining in Madrid nahm der 31-Jährige dem Vernehmen nach bereits nicht mehr teil und wartet nur noch auf die Freigabe. Wer in Trippiers Fußstapfen tritt, ist noch nicht klar. Zuletzt wurde César Azpilicueta als Nachfolger gehandelt. Der Vertrag des 32-jährigen Spaniers vom FC Chelsea läuft zum Saisonende aus.