Bayern bestätigt Sturm-Verpflichtung

Noah Codjo-Evora wird seine Ausbildung in München fortsetzen. Der FC Bayern hat offiziell bestätigt, dass das französische Talent aus der Akademie vom FC Annecy zur neuen Saison an den Bayern-Campus wechselt. Der französische Zweitligist hatte den Wechsel bereits vergangene Woche bekanntgegeben. Der 16-jährige Franzose gilt als eines der größten Sturm-Juwele seiner Altersklasse. In der südostfranzösischen Alpenstadt kam er bislang in der U17 zum Einsatz. Profiluft durfte er noch keine schnuppern. In München hat der Teenager einen „langfristigen Vertrag“ unterschrieben und wird sich in der U19 einsortieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Halil Altintop, Sportlicher Leiter der Bayern-Jugend, beschreibt den Neuzugang: „Noah ist ein spannendes Talent, das wir über mehrere Monate hinweg intensiv beobachtet haben. Er ist ein großer, kopfballstarker Mittelstürmer, der über ein gutes Spielverständnis verfügt und auch athletisch gut ausgebildet ist. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns am Campus die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen möchte und sind sehr gespannt auf seinen weiteren Weg.“