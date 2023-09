Wilson verlängert bei Newcastle

Callum Wilson (31) hat seinen Vertrag bei Newcastle United verlängert. Wie die Magpies offiziell verkünden, läuft das neue Arbeitspapier nun ein Jahr länger bis 2025.

Wilson, fünftbester Torschütze in Newcastles Vereinsgeschichte, war 2019 vom AFC Bournemouth zum Champions League-Teilnehmer gewechselt. In 86 Einsätzen im schwarz-weiß gestreiften Trikot steuerte er seitdem 40 Tore bei. In der laufenden Premier League-Saison hat sich der Nationalspieler der Three Lions schon zweimal in die Torschützenliste eingetragen.