VfB verleiht Sturm-Talent

Der VfB Stuttgart will Jovan Milosevic zu mehr Spielpraxis verhelfen. Wie der Bundesligist verkündet, wird der 18-jährige Stürmer zum Schweizer Erstligisten FC St. Gallen verliehen. In der Alpenrepublik ist das Transferfenster noch bis zum Donnerstag geöffnet. Milosevic war im Sommer für 1,2 Millionen Euro aus seiner serbischen Heimat nach Stuttgart gewechselt, kam dort bislang aber auf nur sechs Kurzeinsätze.

„Jovan hat seine bisherige Zeit hier beim VfB gut genutzt und liegt nach unserer Vorstellung im Plan. In den kommenden fünf Monaten beim FC St. Gallen bietet sich ihm die Aussicht auf mehr Spielpraxis, was für seine weitere Entwicklung jetzt an oberster Stelle steht“, erklärt VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, „wir werden Jovans Weg sehr intensiv begleiten und wünschen ihm und dem FC St. Gallen viel Erfolg.“