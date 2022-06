Fürth holt Bayern-Talent Sieb

Armindo Sieb verlässt den FC Bayern. Das Offensivtalent wechselt fix zu Absteiger Greuther Fürth. Dort unterzeichnet Sieb einen Dreijahresvertrag.

„Armindo hat sich in den vergangenen zwei Jahren beim FC Bayern stets weiterentwickelt und möchte nun in der 2. Bundesliga den nächsten Schritt im Profi-Fußball machen. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute und viel Erfolg in Fürth“, so Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer.

Sieb selbst erklärt: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, die mir aufgezeigt haben, was sie mit mir vorhaben. Deshalb habe ich mich für Fürth entschieden, denn die Art und Weise wie hier Fußball gespielt werden soll und wie hier mit jungen Spielern gearbeitet wird, bietet mir beste Voraussetzungen, um mich bestmöglich weiterzuentwickeln.“

Sieb war im Sommer 2020 als gefeiertes Talent von der TSG Hoffenheim nach München gewechselt. In der abgelaufenen Saison kam er hauptsächlich für die zweite Mannschaft der Bayern zum Einsatz und erzielte in 33 Spielen zehn Tore.