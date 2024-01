SV Werder: Kommt ein Besiktas-Verteidiger?

Werder Bremen streckt angeblich die Fühler nach einem neuen Rechtsverteidiger aus. Wie ‚NTV Spor‘ berichtet, zeigen die Grün-Weißen Interesse an Besiktas-Stammspieler Onur Bulut. Demzufolge ist ein Treffen zwischen beiden Klubs geplant. Bulut, vertraglich bis 2026 an die Istanbuler gebunden, würde gerne in sein Geburtsland Deutschland zurückkehren, heißt es. Ausgebildet wurde der Abwehrmann beim VfL Bochum.

Neben Werder soll sich auch Udinese Calcio mit Bulut beschäftigen. Bei den Grün-Weißen ist aktuell Mitchell Weiser auf der Rechtsverteidiger-Position unangefochten, hinter dem 29-Jährigen ist die Personaldecke allerdings dünn. Hinzukommt, dass Weisers Vertrag noch immer nicht verlängert wurde und im Sommer ausläuft.