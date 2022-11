Real Sociedad weiter mit Alguacil

Real Sociedad baut auch in Zukunft auf seinen Trainer Imanol Alguacil. Der La Liga-Klub verlängert den Vertrag das Übungsleiters erneut, diesmal bis zum Sommer 2025. Erfüllt Alguacil seinen Kontrakt, wird er sieben Jahre lang als Cheftrainer für Real Sociedad tätig gewesen sein.

Bislang stand der 51-Jährige bei den Basken in 190 Pflichtspielen an der Seitenlinie und kommt auf einen guten Punkteschnitt von 1,66. Auch als Spieler war Alguacil mehrere Jahre für seinen Heimatverein aktiv. So lässt sich erahnen, welche starke Bindung zwischen beiden Seiten besteht.