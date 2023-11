Eine Ära geht weiter: Simeone verlängert mit Gehaltseinbußen

Seit fast zwölf Jahren hält Diego Simeone bei Atlético Madrid das Zepter in der Hand. Immer wieder gelang es den Rojiblancos, die spanischen Schwergewichte Real Madrid und den FC Barcelona in der Liga zu ärgern. Zweimal – in der Saison 2013/14 sowie 2020/21 – holten sie unter Simeone sogar die Meisterschaft, genauso häufig gelang der Europa League-Triumph (2011/12 und 2017/18).

Die erfolgreiche Zusammenarbeit wird weitere Jahre andauern. Der Hauptstadtklub vermeldet offiziell, dass der argentinische Übungsleiter seinen Kontrakt, der eigentlich im Sommer ausgelaufen wäre, um drei Jahre bis 2027 ausdehnt.

Dabei nimmt Simeone dem Vernehmen nach enorme Gehaltseinbußen hin. Von einer 30-prozentigen Kürzung seines 16,5 Millionen schweren Nettoverdiensts ist die Rede.