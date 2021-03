Haaland-Transfer: Barça optimistisch

Seit dem 7. März ist Joan Laporta offiziell der neue Präsident als FC Barcelona. Als solcher steht der 58-Jährige nun in der Pflicht, der Klubanhängerschaft ein Antrittsgeschenk zu machen. Geliefert hat Laporta bisher noch nicht, doch das Objekt der Begierde ist bereits ausgeguckt: Blond soll es sein, 1,94 Meter groß, mit einem brutalen linken Fuß und auf den Namen Erling Haaland hören.

Wie jüngst Spaniens größte Sportzeitung ‚Marca‘ berichtete, genießt der Stürmer in Diensten von Borussia Dortmund höchste Priorität in den Transferplänen des FC Barcelona. Die katalanische Presse bestätigt dies nun und geht sogar noch einen Schritt weiter.

Laut der ‚Sport‘ hat Barça dem Haaland-Umfeld bereits mitgeteilt, dass er das Wunschziel für den Transfersommer ist. Die Spielerseite selbst höre sich zurzeit die Angebote diverser Topklubs an – unter ihnen Manchester City und Real Madrid – und wolle ab dem April mit der Entscheidungsfindung beginnen.

Bei Barça gebe es einen „gewissen Optimismus“, den Haaland-Transfer tatsächlich eintüten zu können. Den Klubverantwortlichen sei die Information zugespielt worden, dass der 20-Jährige den BVB „sehr, sehr wahrscheinlich“ verlassen wird, wie es in dem Bericht der Sportzeitung heißt.

Finanziell müsste sich Barça aber weit strecken, um den Norweger verpflichten zu können. Denn eigentlich lassen die leeren Konten des Traditionsklubs kaum einen großen Transfer zu. Den Verantwortlichen sei dies bewusst, der Optimismus bestehe aber dennoch.

Dass der FC Barcelona in Haaland den Wunschspieler für die kommende Saison sieht, wird mittlerweile übereinstimmend berichtet. Zweifel an der finanziellen Umsetzbarkeit des Deals bestehen jedoch weiterhin – zumal die BVB-Verantwortlichen nicht müde werden zu betonen, dass Haaland 2021 noch nicht auf dem Markt ist. Es ist also durchaus fragwürdig, ob der Optimismus der Katalanen angebracht ist.