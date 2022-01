Alles super bei Real | „Ünder Contrôle“

Real schlägt wieder zu

Wie man sich wohl fühlt, wenn man die spanische Supercopa gewinnt? Das versteht sich beim Namen dieser Trophäe wohl von alleine. „SuperMadrid“, titelt die ‚Marca‘ über Reals Titelgewinn in Doha. Nach dem 2:0 gegen Athletic Bilbao heißt es „wieder Champion“ (‚as‘), denn die Königlichen wiederholten ihren Triumph aus dem Vorjahr. Alles super bei Real.

Ünder im Aufschwung

Super fühlt sich auch Cengiz Ünder im Trikot von Olympique Marseille. Der türkische Angreifer, regulär noch immer bei der AS Rom unter Vertrag, blickt mit 24 Jahren bereits auf eine bewegte Karriere voller Höhen und Tiefen zurück. Nach einem verkorksten Gastspiel in Leicester läuft die nächste Leihe in Südfrankreich nun deutlich besser. Schon acht Saisontore – Ünder hat bei OM alles „Ünder Contrôle“. Die heutige Schlagzeile der ‚L’Équipe‘.

Mart oder Mou?

Rafael Benítez – noch einer, für den es in England zuletzt nicht lief. 19 Punkte und Platz 16 bedeuteten das Aus des Spaniers beim FC Everton. Nachfolger soll mit Roberto Martínez nun ein Landsmann werden. „Get Mart“ betitelt der ‚Daily Mirror‘ die Titelstory seines Sportteils. Dort steht: Martínez, aktuell belgischer Nationaltrainer, ist der Favorit der Toffees. Die Alternativen heißen Frank Lampard, Wayne Rooney und – jawohl – José Mourinho (AS Rom).