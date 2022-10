Das Mbappé-Drama ist zurück | Rüdiger wird zum Helden

Die Mbappé-Soap geht wieder los

Kylian Mbappé will Paris St. Germain im Winter verlassen. Nachdem der Stürmer im Mai seinen wenige Wochen später auslaufenden Vertrag doch noch verlängerte, schien die Zukunft des Angreifers geklärt. Die ‚L´Equipe‘ berichtet nun: „Kylian Mbappé fühlt sich von seinem Verein betrogen und möchte schon im Januar gehen, aber die Pariser Führung hat die Tür bereits geschlossen.“ Das Verhältnis zwischen dem Franzosen und PSG ist „komplett zerbrochen“, berichtet die spanische ‚Marca‘. ‚Le Parisien‘ nennt seinerseits die Gründe für die Scheidung: „Der Weltmeister von 2018 möchte den Hauptstadtklub verlassen. Seit seiner Vertragsverlängerung im Mai fühlt er sich vom Verein mit einer Reihe von nicht eingehaltenen Versprechungen betrogen.“ Mbappés Wunsch, Neymar zu einem anderen Verein zu transferieren, wurde dem 23-Jährigen nicht erfüllt. Weiter berichtet ‚Le Parisien‘: „PSG bestreitet jede Krise und weigert sich, einen Transfer in Betracht zu ziehen.“ Das Transferdrama geht also in die nächste Runde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Juventus Turin erlebt Debakel

Nach der denkwürdigen 0:2-Niederlage im Champions League-Gruppenspiel gegen Maccabi Haifa wird Juventus Turin in der italienischen Presse zerstört. Die Turiner ‚Tuttosport‘ geht mit dem Auftreten der Alten Dame hart ins Gericht: „Scham ist nicht genug“. „Durch die Niederlage gegen Maccabi verliert Juve auch die Ehre“, beklagt die Zeitung weiter. Das Ausscheiden ist nah, der in der Kritik stehende Trainer Massimiliano Allegri sagt: „Ich entschuldige mich bei den Fans“. Bei diesen kommt die Entschuldigung nicht an, der ‚Corriere dello Sport‘ ist sich sicher, ohne eine Trendwende werde es für Allegri „unmöglich sein, seinen Kopf in die WM-Pause zu retten“. Dasselbe gilt für die ‚Gazzetta dello Sport‘, die ebenfalls von einer „Schande“ schreibt und die Meinung vertritt, dass „die ganze Gruppe schuldig ist“. Der ‚Corriere dello Sport‘ hält fest: „Juve versinkt im Mittelmaß“.

Rüdiger wird gefeiert

Nachdem Antonio Rüdiger beim Champions League-Spiel gegen Shakhtar Donetsk (1:1) in letzter Sekunde den Ausgleich erzielte, wird er von der spanischen Presse gefeiert. Rüdiger prallte bei seinem Treffer mit dem Torwart zusammen, blieb lange liegen und musste behandelt werden. Blut, Verbände und 20 Stiche waren die Folge. „Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Es geht mir gut. Danke für die Nachrichten“, twitterte der deutsche Verteidiger nach dem Spiel. Die ‚Marca‘ huldigt mit: „Rüdigers gewaltiger Schlag, der mit einem Tor für Madrid endete.“ Die ‚as‘ berichtet, „vom ersten großen Highlight bei Real Madrid“, welches „in die Geschichte eingeht“. Am kommenden Sonntag (16:15) kommt es zum El Clásico gegen den FC Barcelona, Rüdiger könnte mit Maske auflaufen.