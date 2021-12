Wolfsburg: Mbabu erneut infiziert

Kevin Mbabu muss ein weiteres Mal wegen einer Infektion mit dem Coronavirus aussetzen. Der Rechtsverteidiger des VfL Wolfsburg wurde während seines Weihnachtsurlaubs positiv getestet. Mbabu befindet sich nun in häuslicher Isolation.

Schon im Sommer 2020 hatte der 26-jährige Schweizer den Trainingsstart der Wölfe wegen einer Corona-Infektion verpasst. In der laufenden Saison bestritt der ungeimpfte Mbabu 23 Pflichtspiele für den VfL.

